Inconvenientes, enojos y acusaciones en el reencuentro de la China Suárez, Paula Chaves y Mery del Cerro

La China Suárez (27), Paula Chaves (35) y Mery del Cerro (34) hicieron una salidita de “solteras” y se se juntaron a ponerse al día. Las tres amigas compartieron una velada en la que parece que hablaron de todo sin tapujos ya que no las acompañó ni sus maridos ni sus hijos.

El encuentro estuvo plagado de inconvenientes y reclamos, el primero lo divulgó Mery que contó en sus redes: "Sí, siete y media de la tarde, me están obligando a ir a comer la China Suárez y Paula Chaves. No tengo hambre chicas".

Y, más tarde la China ventiló otro: “Me hago pis y no me quiero levantar de la mesa porque no me quiero perder nada de la conversación. ¿Qué hago?", preguntó y les pidió: "¿Puedo ir al baño y no hablan de nada hasta que no vuelvo?".

Finalmente, fue al baño pero las cosas no terminaron ahí. La velada fue para largo: comieron y bebieron tanto que Paula contó que se debió "desabrochar un botón del jean". Incluso, al recostarse sobre la falda de la China la rubia infló su estómago y golpeó la cabeza de la modelo contra la mesa.

Antes de volver cada una a su casa, las tres se tomaron la famosa “selfie” para publicar en las redes y tener el recuerdo de la comida. La foto la subió la China sin ningún tipo de comentario, solo los arrobas de Paula y Mery. Entonces, Paula criticó la falta de cariño de la China y le dijo que podría haberles escrito algún lindo mensaje.