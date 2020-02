La incómoda pregunta a Karina Jelinek sobre su pasado junto a Leo Fariña

Anoche, en el ciclo de Telefe, "Divina Comida", Karina Jelinek abrió la semana siendo la anfitriona en su imponente casa ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Allí recibió a Silvina Luna, Mariano Peluffo, Gabriel Schultz y a Fernando Carlos.

"¿Te volverías a casar?", le preguntó Silvina Luna, y ella respondió sin dudar: “A mí me gustaría (volverme a casar), me encantaría, estoy soltera ahora”.

Esto generó un irónico comentario de Gabriel Schultz: "¡Tené cuidado!". “No hace falta que me lo digas, ya lo sé”, disparó Karina.

"De cada situación que te va pasando en la vida vas aprendiendo, por eso entendés por qué te pasó eso (...) Ahora estoy feliz y contenta. Aprendí. Te puedo decir que si se me presenta una situación estaría mejor, más madura. No me arrepiento, cada situación que te pasa en la vida es para aprender. Tampoco me victimizo. Todo sirve para aprender en la vida. Por algo tomaste esa decisión y hoy en día tomarías otra decisión en tu vida por lo que te pasó anteriormente. Es una experiencia más y son etapas de tu vida”, añadió.

Recordemos que Karina contrajo matrimonio con Leonardo Fariña el 28 de abril de 2011. El morocho apareció como arrepentido en una cámara que le hicieron en "PPT" (Jorge Lanata) y desde entonces está implicado en la causa por la "ruta del dinero K". Estuvo dos año detenido y fue liberado cuando ingresó al Programa de Protección de Testigos al declarar como arrepentido.

