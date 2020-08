La impresionante casa en Miami donde vive Loly Antoniale

“Queen of my castle (soy la reina de mi castillo)”, fue la frase que usó Loly Antiniale para despertar la curiosidad de los medios sobre su vida en Miami.

Desde hace 5 años, la modelo se instaló en Estados Unidos y de a poco fue mostrando su lujosa vida en el país del norte.

LEER TAMBIÉN: Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo esperan su primer hijo

“Agradecida a Dios de poder contemplar tanta belleza”, expresó agradecida la modelo que se hizo famosa en nuestro país con el apodo de La Niña Loli.

Mariana no volvió a trabajar en los medios de comunicación desde que se fue del país. Sin embargo, muchos productores siguen llamándola: “No paran de llamarme y de tenerme en cuenta. Me ofrecen trabajos, notas interesantes y todas cosas lindas, pero no es el momento... En algún momento voy a volver”, contó.

Pese a su bajo perfil amoroso, se supo que está en pareja con un representante de artistas que es el manager de Marc Anthony.

LEER TAMBIÉN: Oscar Mediavilla se metió en la guerra entre Patricia Sosa y Valeria Lynch: "Fue un capricho de diva"