La importante reflexión de Jorge Rial tras el reencuentro con su nieto: “Tardé, pero me dejé…”

Jorge Rial disfruta mucho de su versión de abuelo de Francesco Benicio, el hijo de Morena. En su nueva casa, que comparte con su mujer Romina Pereiro y sus hijas, publicó un video jugando con el pequeño.

“Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me dejé abrazar por mi familia. Congelen este momento”, escribió Rial.

La nutricionista aprovechó el posteo y le contestó: “Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije”.

“¡Pateamos por primera vez una pelota con mi nieto! Un nuevo gallina”, sumó y aseguró su intención de hacerlo de River Plate como él, pero el padre del bebé es hincha de otro club, habrá que esperar a ver qué decide el niño.

Morena y el pequeño volvieron a irse este lunes a Carlos Paz donde ella debutará en teatro esta temporada.

