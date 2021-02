El importante puesto de trabajo en el exterior de la periodista Connie Ansaldi

“Con mucho orgullo puedo contarles que soy directora para LATAM (Latinoamérica) de una de las agencias más prestigiosas de metodologías ágiles y ways of working de Australia y Europa. La cantidad de prejuicios que derribé en mi país no los tuve que derribar afuera. No se rindan nunca. Neu21.com", fue el posteo que utilizó Connie Ansaldi para contarle al mundo que inicia una nueva etapa en su vida profesional.

Connie viene de algunos años de inactividad televisiva ya que formó parte de "Cortá por Lozano" hasta el 2018 y luego hizo algunas participaciones en "Los ángeles de la mañana" pero como invitada.

"Siempre les digo lo mismo. Los conocimientos, el trabajo, el compromiso, el amor, la cultura, SE VALORAN. En un mundo hiper conectado con fronteras cada vez más desdibujadas podemos atravesar la corteza de cabo a rabo. Hay que ser valiente y ¡hay que seguir creyendo y haciendo!”, añadió.

"No se dejen faltar el respeto y sean consecuentes con sus valores y convicciones. El camino más largo es más complejo, pero es el que perdura. Los atajos acaban en caminos sin salida. Las mujeres somos multitareas y eso es una gran ventaja. Somos líderes NATAS. ¡CREÁNSELO!”, concluyó contenta la periodista.

En los medios de comunicación, Connie comenzó su carrera en el año 2000 junto a Matías Martin en "Fugitivos". Luego se destacó en "Intrusos" y hasta tuvo a cargo un programa en América llamado "Top Ten".

