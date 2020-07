La importante figura que se baja del "Cantando 2020" tras confirmarse la llegada de Moria Casán

La confirmación de Moria Casán como integrante del jurado del "Cantando 2020", no pasó inadvertida puesto a que segundos después de que esto se supiera, una participante decidió bajarse del certamen.

La noticia la dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino desde su cuanta de Twtter. El panelista de "Intrusos" informó que Georgina Barbarossa renunció tras enterarse de la llegada de Moria.

"Se baja @geobarbarossa de #cantando2020. Confirmado. Georgina estaba muy contenta pero no comparte ningún trabajo con @Moria_Casan", anunció Ambrosino.

Cabe recordar que Moria Casán y Georgina Barbarossa están enfrentadas desde hace años. En agosto de 2019, la actriz había contando el motivo por el que le negó el saludo a la diva, en un encuentro casual que tuvieron ambas mujeres y ahí recordó: "Dijo cosas muy feas de mi marido".

"Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", señaló Georgina, quien quedó viuda en el 2001, cuando a su marido, Miguel Lecuna, lo asesinaron en un violento asalto.

