La imponente respuesta de Flor Peña al deseo de poliamor que planteó Barby Silenzi y que roza al Polaco

En medio de la reconciliación con El Polaco y tras el conflicto con la ex del cantante, Valeria Aquino, Barby Silenzi rompió el silencio en "Intrusos".

La modelo y madre de Helena y Abril, contó que jamás maltrató a la hija que El Polaco tiene con Valeria, Alma.

Además no quiso cruzarse al aire y pidió que si tiene algún conflicto la llame por teléfono de forma privada.

LEER TAMBIÉN: Cachete Sierra consiguió trabajo en otro reality show

Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que Barby cuente que tiene una pareja abierta con el Polaco.

"Tenemos una pareja abierta pero de a dos, juntos todo", dijo Barby y añadió que el cantante "muere por Florencia Peña, y a mi también me encanta".

En Intrusos fueron a buscar a Florencia Peña para ver si le gustó la propuesta y respondió: "Me encanta eso porque no creo que el amor sea de una sola manera. Sí respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me encanta. Yo la paso muy bien”.

LEER TAMBIÉN: Benjamín Vicuña: "Tengo a mis padres de 60 que están vacunados; en Chile se están haciendo las cosas bien"