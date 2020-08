La implacable crítica de Cecilia Milone a los participantes del "Cantando 2020": "Me estresa escuchar como...."

A los 51 años, Cecilia Milone es una consagrada actriz del mundo del espectáculo. La artista además se destaca como cantante y ya tiene más de 20 años de trayectoria y desde ese lugar, como palabra autorizada, analizó el "Cantando 2020".

"Vi poco, me pasa con el ´Cantando´, no como cantante sino como gente, que me gusta escuchar buena música...", comenzó diciendo a “Esto no es Hollywood”, el ciclo que conduce Fernanda Iglesias para la AM del Plata.

"En el ´ Bailando ´, la piloteas. Si vos no bailas bien pero tenés cierta gracia, te sabes parar, sos buen mozo, sos atractiva, sos atractivo. En el canto si desafinas es muy difícil de escuchar”, siguió explicando la mujer de Nito Artaza.

Luego agregó que no es con los participantes de este ciclo, sino con todos las ediciones del certamen: “Lo padezco, me duele”, añadió. “Con el baile te podes entretener con otra cosa, en el canto no y yo lo padezco y no por ser cantante, no porque me pongo en técnica. Me pone nerviosa”, aseguró.

Entonces, reveló que elige no mirar el ciclo que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito porque “La estresa escuchar como desafinan”.

Además, Milone contó que con Artaza están preparado la obra que harán este verano en Mar del Plata que piensan, según adelantó, la idea sería hacerla en una especie de auto cine.

