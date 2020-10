El imperdonable error que dejó a Nacho Sureda afuera de "Masterchef Celebrity"

El domingo por la noche fue la primera gala de eliminación de "MasterChef Celebrity" (Telefe).

Luego de cuatro emisiones, los participantes que quedaron en la cuerda floja fueron Roberto Moldavsky, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk, el Turco García, Nacho Sureda, Rocío Marengo, Analía Franchín y Belu Lucius.

Y Nacho Sureda resultó ser el primer eliminado tras cometer un error que el jurado del reality no pasó por alto.

En la última emisión del show, los participantes debían preparar un plato de pasta a elección, pero fue en la devolución que recibió una crítica inminente que vino por parte de Germán Martitegui, quien lo retó fuertemente por servir la pasta con la mano y no utilizar colador o pinzas.

Antes de recibir el veredicto final, Sureda manifestó sobre su plato: "No sé qué faltó, tomé lo que me habían dicho la última vez, le puse todo mi amor, di lo mejor de mí. Falta por ahí ordenarme un poco más. Merezco quedarme porque tengo muchas ganas de aprender, me encontré un nuevo mundo que me interesa. Creo que tengo la capacidad y las ganas de aprender".

