El impensado reencuentro de Patricia Viggiano con su ex esposo: ¿Qué pasó? ¿Se reconciliaron?

Patricia Viggiano brindó una extensa entrevista al diario La Nación donde además de hablar de su trabajo y su convicción sobre el feminismo contó cómo fue su vida sentimental en estos dos últimos años con su esposo, Diego Chornogubsky.

"Estuvimos separados dos años y tres meses, la última vez y volvimos a finales del año pasado", declaró Patricia Viggiano en charla con el mencionado medio.

Y añadió: "Nos conocimos a los 20 años. Tuvimos cuatro separaciones en 40 años y así funcionamos. Estuvimos cinco años de novios y la primera separación fue en ese entonces. Después nos separamos tres veces más, ya de casados, pero nunca más de un año. La última vez fue en 2019, cuando estaba haciendo Campanas en la noche, en Telefe".

Lo más llamativo es que el reencuentro se produjo en plena pandemia y confinamiento por el COVID-19. "Es verdad. Empezamos a vernos a mitad del año pasado, volvimos hace cinco meses y convivimos desde hace dos. Durante un tiempo cada uno estuvo en su casa hasta que su contrato de alquiler se terminó y se mudó a casa", expresó.

Por último, expresó su deseo de no volver a distanciarse: "Hasta ahora es así y espero que no nos separemos más. Creo que estamos grandes para separarnos pero, de alguna manera, funcionamos así. Hicimos todo lo que pudimos y no encontramos otra forma. No me gusta acomodarme a las cosas, necesito tener entusiasmo. Arrancamos muy chicos y uno va creciendo con la otra persona y los crecimientos no siempre son parejos, y las situaciones de vida no siempre son las mismas. Nos amamos, pero no encontrábamos la manera. Diego no es partidario de la terapia de pareja y eso en una relación de muchos años es más complicado. Hay que ponerse de acuerdo en cómo cada uno quiere vivir y no caer en la rutina".