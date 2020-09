La impensada guerra entre Juana Viale y Marina Calabró: "¡No me trates de mentirosa!"

"Hay gente que trabaja con vos en tu programa de radio que dice que yo le quiero afanar el programa a mi abuela", le dijo Juanita Viale a Jorge Lanata el pasado fin de semana cuando el conductor visitó uno de los programas de su abuela.

"Me preguntaron si yo me quedaría con el programa de mi abuela y yo dije: 'Siempre que sea por mi abuela, sí. Si ella no quiere seguir, sí'. ¿Eso es querer apropiarse de algo?", aclaró la nieta de Mirtha Legrand.

Hoy, en "Confrontados", su programa en El Nueve, Marina Calabró habló de esa información y de lo que dijo Juana.

Y luego cuestionó el reclamo de Viale: "Me parece que si vos tenés a Lanata, en una semana tan caliente, gastar unos minutos en preguntar una cuestión personal, que es una factura ajena, porque no lo dijo Lanata, me parece que es desaprovechar preciados minutos".

"Le tiró un carpetazo de algo que él ni siquiera dijo. Si lo mismo lo hace un periodista de espectáculos somos unos hdp", enfatizó visiblemente enojada.

​"Ella es una figura pública y hace dichos públicos, que después se pueden debatir", siguió con su defensa.

"Si algo me molesta de lo que dijo... no me atribuyas malísima. No tengo mala intención. Me puedo equivocar. Puedo sacar una conclusión apresurada, imprecisa. Pero no tengo mala intención. Quién dice eso es porque no me conoce. No me hagas cargo de todo. A Clarín le dije en una nota que ella hace muy bien el trabajo. Pero después los Legrand-Tinayre se quedan con lo chiquito, con la anécdota. No me traten de mentirosa y mucho menos de tener mala voluntad", gritó.

​"A Juana le duele porque lo dije yo... Semanas atrás a Juana en Twitter la trataron de golpista por preguntar si Alberto (Fernández) iba a terminar el mandato. No le dolió tanto como una opinión mía si se iba a quedar con la mesaza. Cómo si la hubiera acusado de matar a Kennedy. Todo lo que viene de mí lo toman con animosidad, algo que yo no tengo de ella", aseguró.

