Las impactantes palabras que Toribio le dijo a Juana Repetto antes de dar a luz

En la tarde del domingo, Juana Repetto dio a luz a Belisario, su segundo hijo. En las últimas semanas, la actriz había confirmado en redes que dudaba llegar a julio, mes en el que estaba previsto el parto.

“Ahora sí, feliz día amore. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente”, escribió Juana junto a una postal que los muestra a ella y a su pareja con su bebé recién nacido.

“Gracias Sebastián por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano. Te amamos, feliz día papá”, añadió la actriz en el posteo de Instagram.

Juana Repetto es mamá de Toribio, a quien tuvo por el método de inseminación artificial, y Belisario llega tras la boda con Sebastián en noviembre del año pasado.

En la noche del lunes, desde Instagram, la actriz decidió compartir con sus seguidores un video en el que su hijo Toribio le hace una impactante observación horas antes del parto humanizado, monitoreado pero sin intervención médica.

“¿Qué sentís?”, le pregunta ella al pequeño, que responde: “Confianza”. “¿Confianza? ¿En dónde viste confianza?”, le repregunta. “En tus ojos”, contesta él.

Y ante esto, Juana aclaró en el video: “Solo decirles que yo estaba en pleno trabajo de parto y no lo sabía. Toro me mira a los ojos y me dice: ´Veo confianza en tus ojos´. Cinco horas después, nacía su hermano de la manera más espectacular del mundo. Y mierda que necesité confianza en mí, en nuestro cuerpo, en la naturaleza y la fisiología. Mi niño sabio. Lo extraño mil”.

Por su parte, Nicolás Repetto, padre de Juana, compartió en las redes la felicidad por el nacimiento de su nieto: "Bienvenido Belisario", posteó.