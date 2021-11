Impactante relato de Emilia Mernes sobre una relación tóxica: "Fue muy triste"

La cantante Emilia Mernes recordó una relación del pasado que la marcó en su vida por esa mala experiencia. "Dejaba que me manipule", explicó.

Emilia Mernes abrió su corazón en el programa Podemos Hablar, Telefe, y recordó la relación tóxica que la marcó en su vida donde no la pasó nada bien.

"Tuve una relación muy tóxica en un momento, donde claramente dependía mucho de esa persona y fue muy triste", comenzó la joven cantante Emilia Mernes su crudo relato.

Y siguió: "Dejaba que me manipule, que haga lo que quiera conmigo, me acuerdo que bajé diez kilos en esa relación, era un trapo de piso realmente".

"Por miedo no me animaba a salir de ahí. Ya pedí perdón a quien tenía que hacerlo pero por ahí me faltó pedirme perdón a mí, por haberme castigado así y por haber aceptado eso", explicó Mernes, quien actualmente está en pareja con El Duki.

"Le pedí perdón a mis papás que me alejé mucho de ellos y a mis amigos que por ahí tenían que pasar esto conmigo", finalizó movilizada.