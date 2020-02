Las imágenes que comprueban que Flor Vigna y Dante Spinetta están juntos

Flor Vigna y Dante Spinetta fueron vistos juntos en un recital durante el fin de semana.

La actriz de "Una semana nada más" y el cantante compartieron una nueva salida por Palermo y quedaron en evidencia a través de los videos que se filtraron en las redes sociales.

En "Los Ángeles de la mañana", El Trece, mostraron las imágenes donde se ve a Flor y Dante a muy pocos metros de distancia.

No es la primera vez que salen juntos y ahora sí se los pudo ver. Cabe recordar que hace unos días la actriz reconoció que hablaba con el cantante.

"Dante es un amor, no somos nada, no tenemos ninguna relación. No es que estamos saliendo hace mil años", dijo Vigna en charla con el ciclo que anima Ángel de Brito.

"Simplemente me parece interesante, estoy soltera, y lo puedo conocer a él como a otro. Nos hablamos sí, pero no hay nada serio", aclaró.