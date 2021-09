La imagen que confirma la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Laurita Fernández compartió una imagen en Instagram comiendo una porción de pizza en su cocina pero un detalle dejó al descubierto y confirmado su reconciliación con Nicolás Cabré.

La conductora de El club de las divorciadas compartió una foto en la cocina de su casa con el mensaje "pizza conmigo" sin notar que el actor salía reflejado en una ventana.

Fue la cuenta Chusmeteando que detectó que, aclarando y aumentando el contraste y brillo de una de las imágenes, que en el reflejo de la ventana podía verse la silueta de Cabré, quien era el que fotografiaba a Laurita.

En charla con Intrusos, Laurita Fernández habló sobre la posible reconciliación con Nicolás Cabré y evitó dar detalles de su presente sentimental.

"No tengo nada para decir de eso. No estoy enojada por nada pero no tengo nada que decir sobre algo que yo no conté ni me muestro. Entiendo que es así pero yo no tengo que titular nada si no entiendo y sienta que es de esa manera. El día que sienta que quiera contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en ese sentido. A veces te ves forzado a titular algo... el día que así sea lo contaré. Y si no conté nada ni me mostré es porque no. Estoy tranquila así", sostuvo Laurita.

Y agregó: "Yo no tengo nada que decir. Mientras tanto estoy muy bien y tranquila. Las cosas se irán dando para un lado o para el otro, cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo contaré o no. Dudo que diga algo en el programa que esté trabajando, me incomoda, siento que mi rol es otro y no hablar de mí".