Iliana y Marina Calabró unidas contra Laurita Fernández: el motivo

Iliana Calabró señaló que estaba disgustada con Enredados". Hace unos díasseñaló que estaba disgustada con Laurita Fernández , con quien compartió elenco en la obra "





Hoy en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, la actriz mostró su enojo luego con la rubia: "Hicimos una gran temporada juntas, nos llevábamos bárbaro, era un gran elenco, pero me acuerdo que hubo un cortocircuito y entonces le dije de ir a tomar un café, pero jamás se dio. Seguramente, como no se dio ese café, debe tener algo conmigo", dijo Iliana.





Y contó que cuando hace poco compartieron jurado en "La Tribuna de Guido", Laurita le puso la cara casi sin saludarla y luego se sentó dándole la espalda durante todo el programa.





"Me molestó la indiferencia, sólo llegué a saludarla y decirle cuanto tiempo pasó, pero ella se dio vuelta y se puso a hablar con Fede D´Elía, ni una foto se sacó conmigo. Laurita le escribió un mensaje a mi novio (Antonello), y eso me indignó", comentó Iliana.





Y leyó el mensaje textual: "Hola Tano. no tengo el celu de Iliana, ojalá pueda leerlo, simplemente decile que me lleve una gran desilusión de ella, habla mal de mí sin que yo haya hecho nada, la próxima que compre las entradas pero que no se haga la amiga para su mamá y sus amigas".

iliana calabro.jpg







Marina Calabró también demostró su bronca: "Me consta que Iliana la quería, de hecho mil veces me llamó para decirme que que afloje con Laura cuando yo decía que estaba con Fede Bal, Iliana la consideraba amiga a Laurita. Me parece desubicado de su parte meter a Coca en un tema que tiene que ver con ella y con Iliana, y que tiene que ver con actitudes. Lo del mangueo de entradas es un uso y costumbre del mundo del espectáculo, Coca tiene la entrada abierta y es bienvenida en todos los teatros, y por suerte tiene la posibilidad económica para pagar el espectáculo, pero no creo que ahora quiera ver a Laurita". Ante el mensaje,también demostró su bronca:

marina calabro.jpg







Fernández, en tanto, tuvo su momento para retrucar: "Yo no me enteré de nada, en La Tribuna estuve con todos los compañeros que me tocó, para mí no pasó nada, el mensaje que le mandé se lo dije en privado, no me voy a poner a discutir con nadie, vi lo que Iliana dijo pero pensé primero me pide entradas, vino Coca hablamos después de la obra, y ahora dice esto de mí, no sé, no me pidas más".