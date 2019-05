Iliana Calabró se separó de Antonello Grandolfo

Un enigmático que lanzó Pampito Perello Aciar esta tarde sorprendió a más de uno. Según el periodista, Iliana Calabró estaría muy triste porque su actual pareja, Antonello Grandolfo decidió irse a probar suerte a Londres. En ese sentido, ambos habrían decidido ponerle un "stop" a la relación.





"Está de novia, conviviendo con su segundo matrimonio. Pero él vendió todo y decidió irse a vivir a Londres. Vendió su fabrica de quesos. Primero se va a Bari, es lo que él me cuenta", comenzó el panelista de Flor de Tarde y agregó: "Me dice que se va a Bari, pero no me es claro sobre lo que hará en Londres".

iliana calabro.jpg



Luego, develó el misterio: "Los primeros días de junio se va a probar suerte a Londres y la relación con Iliana Calabró quedaría en pausa. Estoy hablando de Antonello", aseguró el periodista.





Además, amplió la información: "Ella no va. En el verano tuvieron una separación pero ahora están juntos. Está muy triste, pero la relación queda en stand by". Por otra parte, aclaró: "Lo que ella me dice es que no lo va a esperar", finalizó Pampito, sobre la inesperada noticia.





"Él se fue del país en una fecha muy especial y la dejó sola", había deslizado Ángel de Brito en aquel entonces desde LAM, haciendo referencia a que el hombre emigró a Italia, su país natal. Recordemos que algunos rumores de ruptura comenzaron a circular en diciembre de 2018, cuando el empresario gastronómico decidió irse a pasar las fiestas afuera sin ella.había deslizadoen aquel entonces desdehaciendo referencia a que el hombre emigró a Italia, su país natal.