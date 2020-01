¿Iliana Calabró se olvidó del Tano y tiene un nuevo amor?

Iliana Calabro terminó su relación amorosa con Antonello Gandolfo quien se fue a vivir a Europa porque necesitaba estar cerca de su familia.

Pese a que el Tano regresó en diciembre, la relación parece haber llegado a su fin y fue la hermana de Iliana, Marina Calabró, quien abrió la posibilidad de la llegada de un nuevo amor.

LEER TAMBIÉN: Iliana Calabró y su separación de Antonello Gandolfo: "No me parece terminar por teléfono, es horrible"

“Alquilaron una casa con dos plantas, uno vive abajo y el otro vive arriba y comparten galería, lavadero, y piscina. Es una casa hermosa, y es una buena idea porque Iliana sino está sola, y tiene un hombre en la casa para que se sienta protegida y contenida", dijo la periodista en el programa radial Lanata Sin Filtro.

Luego, Marina aseguró que comenzó a sospechar de este romance porque sus compañeros de elenco los mandaron al frente.

"Ayer estaba en mi caso viendo el móvil de Intrusos y me encuentro y escucho a Paula Morales diciendo que están en una convivencia exitosa, y a Fabián Vena diciendo que él no puede hablar y que aparentemente tendrían una convivencia de ‘perfectos desconocidos’. Cuando un compañero de elenco dice que no puede hablar, te hunde más de lo que te salva”, disparó.

LEER TAMBIÉN: Iliana Calabró confirmó su separación: "Estoy soltera, nuestros proyectos eran incompatibles"