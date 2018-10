Iliana Calabró: "Me parece que Sol está muy susceptible, tendría que escuchar antes de enojarse"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com se contactó con Iliana quien dejó en claro su postura sobre el tema: "No es que estaba de acuerdo en lo más mínimo, se lo dije, fue poco feliz ese comentario, no estaba de acuerdo. Pero no deja de ser una humorada y cuando uno se expone, sea lo que fuera, el físico, una postura, una opinión... La misma libertad con la que uno se expone, el otro tiene la libertad de dar su opinión o juzgar o lo que fuera. El otro es tan libre como uno a la hora de hacer público una postura o foto, sabes que te van a criticar o no".







"Pero ella quería elevarlo a una generalización que incluía acoso o misoginia que me parecen fuera de lugar. Si te quedas sólo con eso y metiendo todo en una misma bolsa quiere confundir a la gente".





"En lo personal quise darle un consejo solamente: que si a ella le molestaba que focalicen solo en el cuerpo y no en su trabajo que viene haciendo y desarrollando en su carrera, entonces estaría bueno que por ejemplo en esa carta de presentación que es el Instagram ponga un poquito de cada una de sus facetas así cuando vos ves de quien se trata ves la ductilidad de manejarse distinto", explicó la actriz.

Y cerró: "Me parece que está muy susceptible. Yo le dije que son ese físico andaría desnuda por la vida y haciendo alarde de esa exhibición, no queriendo ocultarla. Aparte es lindo cuando uno se exhibe que tengas una devolución que el otro ve y reconoce. Pero me costó escucharla, es como que estaba a la defensiva cuando nadie la estaba atacando. Muy por el contrario, tendría que escuchar un poquito antes de enojarse".





