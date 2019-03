Iliana Calabró: "Jamás he tenido nada con Emilio, me afecta lo que inventaron sobre mí"

Iliana Calabró estuvo en el piso de "Intrusos", América, y enfrentó el rumor de romance oculto con Emilio Disi. estuvo en el piso de, y enfrentó el rumor de romance oculto con

"Con todo el respeto que he tenido por él, jamás he tenido nada con Emilio. Fue una relación de familia de hace muchos años, trabajé con él en varias oportunidades, siempre un señor y un maestro", explicó la actriz.

Y agregó: "Es un mamarracho lo que inventaron sobre mí, me afecta. Con la viuda (Elvira Ferrer) había tenido una situación desagradable hace años atrás".

"Me empezó a agredir en medio de un restaurante. Yo no soy así, me descalificaba. Me acuerdo que le fui a dar un beso y me corrió la cara. No me lo esperaba. Elvira me agredió públicamente dos veces", recordó Iliana.

"36 años trabajando, nunca tuve que salir a desmentir nada. Yo sé cómo soy yo, soy una mujer y soy una señora, ¡Qué falta de respeto!", explicó enojada.