Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Iliana Calabró dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com después de que a su pareja Antonello Gandolfo le robaron un bolso con dinero mientras estaba subiendo pertenencias al auto. dialogó en exclusiva condespués de que a su parejale robaron un bolso con dinero mientras estaba subiendo pertenencias al auto.





La actriz de la comedia "Mi vecina favorita", Mar del Plata, contó cómo fue el episodio que tuvo que soportar su novio en el garage donde guarda su vehículo.





"Fueron dos robos en 15 días. El anterior fue más importante porque fue tipo piraña y estaban armados. Se le subieron al auto y vaciaron con todos los documentos, eso fue lo más trastorno", comentó la actriz.



"Este fue medio un descuido porque traía cajas de quesos, que hacía tanto calor, y primero subió al auto todos los quesos para el año nuevo y cuando fue a buscar el bolso de él, en el que llevaba la plata para unos pagos, toda esa plata la tenía ahí que le robaron del mismo garage de mi casa".





Y cerró sobre lo que pasó: "Tendría que haber subido primero el bolso antes que todos los quesos pero por el calor que hacía y que no se corte la cadena de frío, cuando fue a buscar el otro bolso ya no estaba. El garage es todo abierto. Fue un oportunista que se llevó el bolso. Justo el personal de vigilancia en ese momento no lo podía ver porque estaba como metido en el garage".