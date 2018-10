Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Me quedé sin valija. No sé ni a quién echarle la culpa la verdad. Llegué sobre la hora en el taxi que pone la producción, había mucho tránsito, y estoy con una tendinitis muy mal, me duele mucho. Tampoco tengo tiempo de hacerme ver porque estoy con mucho trabajo", comentó la actriz.





Y relató cómo fue el episodio: "Entonces no puedo cargar la valija y cuando el taxista me pone la valija, le digo: 'chicos me la cargan', a los que estaban de producción y del micro, eran tres personas. Les encargo eso pero yo me tenía que ir a prepararme para la función rápido y me desentendí de la valija".







"Se ve que nadie la subió al micro. Ahora estoy mirando las cámaras de seguridad a ver qué pasó y rastreando la valija. Tenía ahí todo el maquillaje y las cosas que llevo".





"Tenía toda la ropa, pelucas para la obra, ropa mía de día y de noche, todo estaba ahí adentro. Es para mí una pérdida que hoy no voy a recuperar más", finalizó Iliana.

























