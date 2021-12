Al igual que Javier Milei, la cantante Daniela incursionará en política

Este año, Javier Milei fue elegido como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El economista se instauró como la tercera fuerza en la Capital junto a su partido, Libertad Avanza.

Ahora, quien sorprendió con sus aspiraciones en la política fue la ex novia de Milei, Daniela Mori, famosa por haber popularizado el tema "Endúlzame que soy café".

“Es la primera vez que voy a meterme en la política después de tantos ofrecimientos que tuve en mi vida”, afirmó la cantante en diálogo con Mitre Live.

Daniela reconoció que no tiene experiencia. Sin embargo, cuenta con una enorme compromiso cívico. “Soy una persona que no sé de política pero como ciudadana de mi país siempre sentí que tengo ganas de aportar desde mi lugar”, remarcó.

La cantante no mencionó en qué espacio participará, aunque mencionó que tuvo reuniones con referentes de distintos partidos. "Cuando uno decide ser un dirigente de un país, uno no se compromete no solo con lo que dice sino con todo lo demás. Vamos a ir con propuestas y no con críticas a opositores”, agregó.

Por último, Daniela adelantó que no descarta hacer alianzas de cara a las próximas elecciones "para sacar adelante a un 2023 mejor”.