Al igual que Inés Estévez, Anamá Ferreira contó que está fundida: "No puedo más, es un horror"

Anamá Ferreira habló de la complicada situación que está viviendo por la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno Nacional, que la obligó a parar su empresa de moda.

La exmodelo, al igual que muchas pymes y comerciantes, se vio afectada por las medidas de prevención de tener que obligatoriamente cerrar su trabajo.

"Yo tengo nueve alquileres que tengo que pagar, a la gente que trabaja para mí que tengo en blanco y llamó el banco para ver si conseguía la plata, pero tenía que tener tantas cosas que no puedo obtener porque estoy en cuarentena", relató Anamá, muy angustiada, en "Nosotros a la mañana" (El Trece).

"Saqué de todos los ahorros para pagar porque hay gente que necesita para comer de los que trabajan. Lloro todo el tiempo", indicó.

"Yo voy a poner protocolos, medidas para prevenir, pero dejanos trabajar, por favor, yo no puedo más", señaló en llanto la modelo por su situación económica.

"Te juro por Dios, es un horror. Yo sé que tenemos que cuidarnos, yo no salgo. No estoy haciendo el programa porque tenemos que estar en casa. Porque los de 60 nos vamos a morir todos, hablan como si fuésemos decrépitos", remarcó.

"No trabajo, no tengo espalda. Si yo no trabajo, no como, no pago. Pienso en las moratorias que van a venir, en los impuestos. ¡Yo no sé chicos, no sé qué hacer!", relató a corazón abierto.

"Mi cabeza no aguanta, no puedo hacer nada fashion. Yo trabajo en la moda, no existe trabajo", concluyó.

Cabe destacar que la actriz Inés Estévez fue la primera que sorprendió a todos al postear en Twitter dos mensajes vinculados a su economía personal.

"Che, estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe como hacer?”, sostuvo.

Y agrega: “¿Nadie le pregunta a Alberto Fernández hasta cuándo podemos no pagar las cuentas sin que nos corten los servicios? ¿Tarjetas? ¿Obras sociales? ¿Créditos personales en bancos?”.