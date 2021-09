¿Iba a cantar con Tini Stoessel y se bajó? La tajante aclaración de Lali Espósito

La cantante Lali Espósito salió a aclarar el rumor que indicaba que a último momento no iba a estar en un show musical junto a su colega Tini Stoessel.

Durante muchos años se hablo de la supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel. Siempre se rumoreó que la ex Casi Ángeles y la ex chica Disney no tenían una buena relación. Sin embargo, en el último tiempo ambas dejaron en claro que nada de eso era cierto.

"Ella es una número uno. Es hermosa. No entiendo por qué dijeron que estábamos enfrentadas", expresó la jurado de La Voz Argentina en una entrevista al hablar de su colega. De hecho, en julio hicieron un vivo juntas en Instagram.

Este año, Lali y Tini tenían previsto -según trascendió- compartir escenario en un evento solidario, que se va a realizar el 5 octubre en el Hipódromo de Palermo, pero hubo cambio de último momento.

"Lali hizo todo lo posible, pero no le coinciden las fechas para estar. Está grabando una serie y casi no tiene tiempo. Está grabando incluso los fines de semana porque se tiene que ir en noviembre a España", precisó Ángel de Brito.

El recital va a durar cuatro horas y contará con la actuación de 40 artistas. En el cierre, todos los invitados interpretarán "Gracias a la vida", en homenaje a los trabajadores de la salud, que dieron un gran esfuerzo durante la pandemia.

Lo cierto es que a raíz de la información que circuló, Lali se volcó a su cuenta de Twitter y comentó que no se bajó de ningún show ya que nunca la convocaron.

"No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho, nunca entendí de que hablaban hasta ahora", indicó la artista para darle un punto final al tema.