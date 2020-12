La humildad de Claudia Villafañe tras romperla en la gala de anoche de "Masterchef Celebrity"

La participante no se llevó ninguna medalla pero la rompió en la gala de anoche del ciclo de Telefe. Se mostró muy humilde ante los elogios del jurado.

Lo primero que hay que destacar es que las imágenes que se ven de Claudia Villafañe en "Masterchef Celebrity" fueron grabadas una semana antes del fallecimiento de su ex, Diego Maradona.

Villafañe retomó el lunes su participación en el ciclo de Telefe y puso una sola condición para regresar tras el terrible dolor de la pérdida del padre de sus dos hijas: "Lo que pidió es seguir con el trabajo adelante sin privilegios, que la traten como una participante más, y dicho esto empezaron a grabar la gala que se verá recién la semana que viene".

Esa humildad con la que se viene manejando en el programa y por la que se ganó el corazón de muchos espectadores ya se vio anoche en la gala del programa cuando la rompió con su plato.

Villafañe cocinó un "Pescado a la Croute" y fue muy elogiado por el jurado, aunque no logró quedarse con una de las dos medallas en juego: la de plata y la de oro.

"En una parte creo que me fue bien y en otra no tanto. En el pescado creo que me fue bien, en la salsa bien, pero en el rosti maso", afirmó la participante al momento de entregar su plato.

El jurado le contestó primero con Damián Betular: "Coincido que en el plato hay un poco de exceso de sal. Nada no comible".

Y Germán Martitegui remató: "Estás cocinando muy rico, a pesar de que a veces no es lo que te pedimos que hagas. Pero ya es un gran paso. La rosti no estaba pero hiciste otra cosa con muy buen sabor".

