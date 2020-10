Hugo Arana tras contraer el Covid-19: "Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando"

Cada día, miles de personas alrededor del planeta son diagnosticadas con coronavirus. En el mundo del espectáculo, son varios los famosos que han atravesado la enfermedad debiendo aislarse durante un tiempo.

A la lista que integran Tom Hanks, Rita Wilson, Lizy Tagliani, Oriana Sabatini, Pink, Idris Elba, Andrea Bocelli, Andy Kusnetzoff, Santiago del Moro, entre otros, en estos últimos días se sumaron más casos como el de Guillermo Andino y ahora se supo el de Hugo Arana.

Este lunes en "Intrusos" (América TV), Rodrigo Lussich buscó llevar un poco de calma después de algunos rumores muy fuertes sobre el estado de salud del actor. "Está en Colegiales, está estable. En el mes de septiembre tuvieron que internarlo porque sufrió un golpe en su casa, se golpeó la cabeza", comenzó contando el periodista.

"Preventivamente se lo trasladó y decidieron dejarlo internado en observación. Cuando estaba internado, contrajo coronavirus, allí en el sanatorio, en el trayecto de la ambulancia, en la guardia… No sabemos exactamente dónde, pero ya se detectó. Se hizo el hisopado y finalmente le dio positivo. Desde entonces continúa internado en el mencionado sanatorio, allí en el quinto piso. Estable, mejorando", sostuvo Lussich.

"Hay preocupación, pero también hay que llevar tranquilidad acerca de algunas informaciones más específicas que habían surgido sobre un supuesto estado de gravedad. Aparentemente y por suerte no fue tal. Su hijo Juan está en contacto con nosotros, yo hablé con él para mandarle nuestro cariño, y esperando que se recupere pronto, ya que está internado y con COVID, Hugo Arana", aseguró el periodista.

Y este martes, Hugo Arana habló con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com y contó como atraviesa este momento: "Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura... Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más".

