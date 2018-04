El amor lleg贸 a su fin tras casi cinco a帽os de relaci贸n para Alejandro "Huevo" M眉ller y Roxana Cravero, 35 a帽os menor que 茅l.

Fue el actor qui茅n cont贸 la noticia en el programa "Confrontados": "Es cierto que me separ茅, pero no lo quise hacer p煤blico. Hace ya cuatro meses que estamos distanciados".

"Sucedi贸 lo que pasa en una pareja de muchos a帽os de convivencia. No s茅. No tengo una explicaci贸n. Aparte, hay cosas muy personales que uno no tiene por qu茅 decirlas p煤blicamente", dijo M眉ller.

Y agreg贸: "Fue una decisi贸n que tomamos los dos antes de que siga un problema m谩s serio, como tener discusiones, porque nunca tuvimos discusiones serias. Por ahora, decidimos esto".

La pareja particip贸 del Bailando el a帽o pasado y eso habr铆a colaborado para el desgaste de la relaci贸n. "Aprovechamos que me fui a San Rafael, Mendoza, a hacer temporada de teatro. Eso diluy贸 un poco m谩s el dolor, porque ella se qued贸 ac谩 trabajando. Y cuando regres茅, decidimos seguir separados, por ahora", concluy贸 el actor.

