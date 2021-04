En horas se conocerá el motivo de la muerte de Diego Maradona: ¿Mala praxis y detenciones?

Tres días después de que Matías Morla haga su aparición en Tv Nostra, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda, pasó por Fantino a la tarde y tiró una verdadera bomba.

Sobre la entrevista de Matías Morla en el ciclo de Jorge Rial, sostuvo: "Ese día hubo un allanamiento en el estudio y en la escribanía, con lo cual vi la nota después. Es lógico que me culpe a mí. Está bien que corra a Verónica. Morla le mandó un audio a Vero donde dice que era un crack y me quiere conocer. Es lo que hacía con Diego, quería dividir. Se ve en los audios donde le pide un video y le dice que sus hijas decían que estaba mal y preso. Todos sentimos lo mismo, trabajamos sobre la entrevista el día siguiente, yo no tengo nada personal con Morla, no estoy buscando un culpable, estoy buscando que se sepa la verdad de lo que le pasó a Diego y estamos a horas de saberlo".

Ante sus dichos, Alejandro Fantino y Marcela Tauro le preguntaron por qué se sabrá en cuestión de horas, y Baudry detalló: "Todo el proceso de la junta médica termina ahora. El lunes se presenta el informe y los peritos de parte tiene 5 días para firmar o hacer un informe".

Cuando le preguntaron por las detenciones, afirmó: "Si yo fuera Morla estaría preocupado. De acuerdo a la calificación que se dé en la causa puede haber detenciones. Yo voy a pedir una calificación que amerita detenciones".

"De la junta médica no porque él es abogado, no médico, pero no es la única causa la del homicidio. Hay una causa por administración fraudulenta. El allanamiento fue por una denuncia que hizo Dalma y Gianinna donde se investiga cómo se transfirieron las marcas a esa empresa y con qué poderes", detalló.

