Horacio Pagani fue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por un dolor en el pecho, y debieron realizarle un bypass coronario. La semana pasada se conoció la noticia de que el periodistafue internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por un dolor en el pecho, y debieron realizarle un bypass coronario.





Y en las últimas horas, en la previa del partido entre Argentina y Haití, Pagani envió un mensaje a través de las redes sociales: "Acá estoy nuevamente para seguir dando pelea".





Instagram, manifestó: "Hola amigos, acá estamos reaparecidos después de unos días de una pequeña operación del corazón. Pero estamos bien, ya estamos en una habitación común, salimos de terapia". En un video de, manifestó:





Luego agregó: "Quiero mandarle un agradecimiento muy grande a todos los cientos y cientos de mensajes que recibí de salutación por este acontecimiento que no me permitió ir al Mundial. Seguiremos alentando, gracias a todos, me siento bien y en un par de días estoy de alta".