Horacio Pagani habló de su intercambio con Ángel de Brito: "Somos de mundos distintos"

Ángel de Brito hizo un comentario desde Twitter en plena entrega de los Martín Fierro digital que no le cayó nada bien a Horacio Pagani. El lunes por la noche,hizo un comentario desde Twitter en plena entrega de losque no le cayó nada bien a





"Ya están listos los youtubers", tiró el conductor de ""Qué te pasa logi? Conmigo no, eh", retrucó. Claro, el periodista no se quedó en el molde. , tiró el conductor de " Los Ángeles de la mañana " cuando las cámaras enfocaron al periodista deportivo. Al ver esto, Pagani no anduvo con vueltas en su respuesta fiel a su estilo:, retrucó. Claro, el periodista no se quedó en el molde.

PrimiciasYa pudo dialogar con el histórico comunicador al respecto y afirmó: "A mí no me gusta meterme en esas cuestiones, no estoy en ese ámbito. Solo escribí un tuit, pero no es más que eso".





"Le dije que no se meta conmigo, no estoy en la onda que está él, somos de mundos distintos. No hablé con él ni me interesa", completó Pagani, ya más tranquilo.