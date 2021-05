Horacio Cabak reveló cómo está la relación con su mujer: "En este momento estoy..."

Horacio Cabak, en una nota con "Intrusos" (América) tras retirarse de "Polémica en el bar" el jueves pasado, deslizó un comentario revelador sobre cómo está hoy la relación familiar, que hasta ahora había pasado desapercibido.

Según sus propias palabras, está muy tranquilo y esa tranquilidad tiene que ver con que mantiene el diálogo con su mujer, Verónica Soldato, en estos momentos.

"Me voy antes porque decidí no hablar más del tema, es una decisión mía. Yo estoy muy bien. Pregunté si iban a tocar el tema, me respondieron que sí y ahí decidí que no iba a hablar más del tema. Y si se sigue hablando, no voy a venir”, le explicó Horacio Cabak al notero del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

LEER MÁS Jorge Rial recibió un sorpresivo audio de Horacio Cabak en vivo

Después, hizo referencia al violento cruce que mantuvo con Rocío Oliva. “Están involucrando a gente que no tiene nada que ver. Mi mujer es mi mujer y Rocío dio por sentado que yo engañé a mi mujer y lo va a tener que demostrar. Mi abogado va a hablar por mí y por mi mujer”, indicó Cabak.

Por último, y casi como quien no quiere la cosa, ante la consulta del cronista sobre qué es lo que lo mantiene tranquilo por estas horas donde los medios hicieron una cadena nacional sobre su presente sentimental, Horacio Cabak cerró sin vueltas: “Que por ejemplo, en este momento, estoy hablando con mi mujer”.

LEER MÁS Horacio Cabak se refirió al rumor que lo vinculó a una azafata: "Lo de ella fue..."