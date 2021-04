Horacio Cabak regresó a la radio tras superar el coronavirus: "Estuve mucho tiempo internado"

"Me sacaban sangre y me daban tres inyecciones por día", precisó el conductor en su regreso al trabajo. El audio con su fuerte relato al aire.

Horacio Cabak regresó en la mañana de lunes al aire de radio FM Delta tras superar el coronavirus.

El conductor estuvo internado tres semanas en la Clínica Zabala porteña tras sufrir complicaciones en su salud por el covid-19. Incluso llegó a estar en la unidad de terapia intensiva por precaución.

"Caminata de 45 minutos. La alegría que tengo no me entra en el pecho. A la clínica entré un marte", precisó feliz vía Instagram al domingo sobre su recuperación.

Este lunes, Cabak regresó al aire en su ciclo radial y contó: "Me internaron el martes 6 de abril a la tarde, había dado positivo el 31. Y el 9 pasé a UTI, después me pasaron a otra habitación con menor complejidad y me dieron el alta el 21".

"Me sacaban sangre y me daban tres inyecciones por día. De acá a tres semanas tengo que hacer vida tranquila y después volveremos a los chequeos médicos", precisó sobre esos días internado, respondiendo también a algunas críticas que recibió en ese tiempo vía redes sociales.

Y sobre su futuro en tevé, aclaró: "Me llamaron de América, ya venía conversando pero no había horarios. Después no volvimos a conversar luego de la pérdida de Mauro (Viale). La posibilidad está en ocupar alguno de los programas del domingo. Me gustó lo que hice en el verano a la mañana, que sea buena onda y positivo".

