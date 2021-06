Horacio Cabak habló de la situación con su mujer: "Vivo en mi casa hace mucho tiempo"

Horacio Cabak estuvo como invitado al programa de sábado de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale y aclaró cómo se encuentra su vínculo con su mujer, Verónica Soldato, tras el escándalo que se desató hace unas semanas.

"Afortunadamente está todo resuelto. Acá en la televisión no se resuelve nada, acá venimos a charlar. Para tranquilizar a todo el mundo, vivo en mi casa hace mucho tiempo con mi mujer, con mis hijos, quédense tranquilos, está todo bien", precisó Cabak.

LEER MÁS: La emocionante lucha de Celina Rucci para buscar a sus dos hijas al Impenetrable de Brasil

Y agregó sobre aquellos que hablaron de su situación: "Yo lo que pienso muchas veces es: ¿quién tiene el derecho para opinar cómo debe vivir una pareja? ¿Por qué todo el mundo considera que debe opinar?".

En cuanto a su reciente salida del ciclo "Polémica en el bar", tras sus picantes tuits y la palabra de Gustavo Sofovich, productor del clásico programa, aseguró: "Yo no renuncié, me echaron por no querer hablar de mi vida privada. Yo no hablo de mi vida privada porque nunca hablé de eso. Renuncié, me pidieron que siga y después me echaron".

LEER MÁS: Karina Jelinek contó que una amiga la ayudará a ser madre con el alquiler de vientre en Argentina