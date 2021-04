Horacio Cabak habló de la separación: "Lamento que mi familia esté pasando esto"

Horacio Cabak rompió el silencio en Polémica en el bar. El conductor hizo referencia a la separación de Verónica Soldato, la madre de sus tres hijos. "Estas situaciones se resuelven lejos de los medios", afirmó la figura de América TV.

Al aire en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito dio la primicia sobre el fin de la relación entre Horacio Cabak y Soldato. “Se viene una separación muy escandalosa en el mundo de la tele. La mujer de alguien muy famoso descubrió un celular, encontró un montón de pruebas de infidelidades y está llamando a un montón de gente del medio para que se sepa”, comenzó diciendo el periodista para luego revelar el nombre de los protagonistas del enigmático. “Están separados después de 27 años de matrimonio Vero Soldato y Horacio Cabak”, confirmó el periodista.

En Polémica en el bar, el conductor de La jaula de la moda remarcó que prefería no hacer referencia al tema en televisión, aunque dejó entrever algunos detalles de la ruptura.

"Lamento profundamente que, por algunas cosas que trascendieron, mis hijos y mi mujer la estén pasando realmente mal. Nunca hablé de mi vida privada y no pienso hacerlo ahora", sostuvo.

Cabak deslizó que no descarta la posibilidad de recomponer la relación con Soldato.

"Soy de la idea de que estas situaciones se resuelven lejos de los medios. No pienso hacer ningún comentario de lo que pasó hoy (en referencia a las declaraciones de su ex mujer en el programa de Ángel de Brito). Lamento profundamente que a mi familia le esté pasando esto. no voy a hablar más de mí", finalizó