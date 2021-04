Horacio Cabak habló sobre Rocío Oliva y le apuntó a Jorge Rial

El conductor y panelista de Polémica en el bar, Horacio Cabak, habló del rumor de romance con la ex de Diego Maradona, Rocío Oliva, y le apuntó también a Jorge Rial.

Horacio Cabak no quería volver a hablar sobre su separación con Verónica Soldato, su pareja durante 27 años y madre de sus tres hijos. Sin embargo, la información que brindaron en Hay que ver sobre el posible romance con Rocío Oliva lo llevó a romper el silencio.

Recordemos que en el programa de José María Listorti y Denise Dumas contaron que Cabak tuvo un romance con la ex de Diego Maradona, Rocío Oliva, y minutos más tarde Jorge Rial avaló la información con un picante tweet.

El conductor de Tv Nostra puso en su cuenta de Twitter la siguiente frase: "Me jodes que la tercera en discordia es ella??? Si el 10 se levanta, lo mata".

"Voy a decir una sola cosa para todo el mundo, una aclaración muy puntual, lo que pasa es que está dando vuelta por todos lados. Honestamente, mañana me van a inventar un romance con Susana Giménez, pasado con Mirtha Legrand, están diciendo cualquiera, no tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva más allá de haber trabajado juntos, el único contacto físico en tantos meses fue esto (hace seña de puño). Es el único vínculo afectivo que tengo con ella", aclaró Horacio Cabak.

Sobre el tweet de Jorge Rial, sostuvo: "Es la persona que dijo que las personas que decíamos que teníamos que pedimos permiso para cagar, lo dije en septiembre, y ahora le están lavando el culo en terapia intensiva. Disfrutó el momento que yo estuve en terapia intensiva. Esa es la persona que está diciendo esto. No tengo nada que ver con Rocío Oliva. No tengo nada que ver con Jorge. Pero estar en terapia intensiva y enterarte que un colega está disfrutando el momento, no está bueno".