Horacio Cabak habló de su esposa en el programa de Andy Kusnetzoff: "Me sorprendió su reacción"

Horacio Cabak decidió aceptar la propuesta de la producción de Andy Kusnetzoff y fue de invitado al ciclo Podemos Hablar (PH) que sale por la pantalla de Telefe.

Allí, después de la cautelar que le impuso a los medios de comunicación para que no hablen de su vida privada, el conductor rompió el silencio y contó sobre todo lo que vivió.

Andy Kusnetzoff no pudo obviar la polémica gestada en las últimas semanas y, al llevar la charla hacia el escándalo que se generó cuando habló Verónica Soldato.

“Estoy en pareja hace 27 años (...) Venían piñas de lugares insospechados. Las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana y el viernes la Justicia determinó que la vida privada de las personas es la vida privada”, contó.

"Estamos reacomodándonos a lo que pasó, se movieron un montón de cosas, tenía que contener todo lo que se estaba diciendo. Se hizo una cosa demencial de mi vida privada, y en realidad, cualquier error que haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo”, manifestó.

El conductor de La jaula de la moda también hizo público un deseo personal. “Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo, y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino es un futuro en mi casa, con mi familia y con mis hijos”, subrayó. Cuando Andy le preguntó si lo creía posible, Cabak se mostró esperanzado. “Depende de dos personas. Siempre fuimos una familia muy fuerte. Siempre fuimos muy unidos, y esa unión, esa forma pensar en el futuro, y cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros está en mi cabeza y está en la cabeza de mi mujer. Es cuestión de encontrar la forma de encaminar, explicar qué pasó y pensar en el futuro”, sumó.

En ese momento, otra de las invitadas al ciclo, la modelo Pía Slapka, hizo una pregunta directa: “Si te ponés en el lugar de tu mujer, ¿la entendés?”, indagó. “La reacción de mi mujer me sorprendió mucho, pero la entendí. Me sorprendió completamente, podría haber esperado cualquier reacción, pero a ella le salió esa. La entendí y después me explicó”, fue la respuesta del conductor en Podemos Hablar.