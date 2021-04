Horacio Cabak destacó la labor de los médicos: "Me salvaron la vida y la cabeza"

Horacio Cabak transitó el coronavirus sin muchas complicaciones durante los primeros días y estaba listo para regresar al programa que conduce Mariano Iúdica, "Polémica en el bar", América.

No obstante, luego fue internado en la clínica Zabala porteña y luego de unos días complicados de salud, incluso donde estuvo en terapia intensiva por precaución, el conductor está mejor, sin fiebre y sin dolor de ningún tipo.

El domingo pasado y desde Twitter donde se suele mostrar muy activo, Horacio envió un mensaje en muestra de agradecimiento por los comentarios de buena energía que le envía la gente: "Gracias", expresó con emojis de corazones y brazos de fuerza.

El miércoles, el conductor regresó a la red social y dejó otro auspicioso mensaje: "Gracias a todos por tanta energía, estoy muy bien. Muy".

Este viernes, Cabak volvió a volcarse a las redes sociales para destacar la labor de los médicos que lo atendieron tras las declaraciones del presidente de Alberto Fernández donde sostuvo que "el sistema de salud también se ha relajado".

"Tan relajados están los médicos que me atienden, que cuando se van de acá la siguen peleando en sus casas viendo como el estado se queda con el 50% de su esfuerzo sobrehumano entre ganancias, obra social, etc, etc. Comprá vacunas. Cuida a nuestros médicos. Respetalos", indicó el conductor.

Y afirmó: "Mi más profundo deseo es que, si tenes que pasar por lo que yo estoy pasando, te toque acompañado, cuidado, contenido y querido por un grupo de profesionales de lujo como el que me me cuida desde el primer día que llegué a la Clínica Zabala. Me salvaron la vida y la cabeza".

