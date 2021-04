Horacio Cabak aclaró qué relación tiene con Belén Lanosa Escubet

Horacio Cabak quedó en el ojo de la tormenta luego de la confirmación de su separación con Verónica Soldato, su esposa y la madre de sus tres hijos.

"Soy de la idea de que estas situaciones se resuelven lejos de los medios. Lamento profundamente que a mi familia le esté pasando esto. No voy a hablar más de mí", dijo el conductor tras la información que trascendió a los medios sobre su situación sentimental.

Este martes, al aire en Polémica en el bar, el modelo reiteró que prefiere no dar detalles de su ruptura, pero hizo una importante aclaración sobre su relación con Belén Lanosa Escubet, a quien señalaron como tercera la tercera en discordia en la relación de Horacio Cabak con Verónica Soldato.

"Fue mi vestuarista en Ciudad Magazine (donde conduce La jaula de la moda) y es mi vestuarista acá. Hoy se la agarraron con ella y no entiendo por qué. El único vínculo que me une con ella son dos likes. Le puse dos likes, de buena onda, en dos fotos que se sacó. La acusaron e cosas que no tiene nada que ver", afirmó.

Frente al repercusión que generó el tema y los mensajes que recibió de diferentes periodistas por la separación, Horacio Cabak remarcó que, durante los años que estuvo en pareja, nunca compartió ningún detalle de su intimidad. "Hace 27 años que esto con mi mujer y nadie sabe si nosotros tuvimos una discusión, un problema o un mal momento", ejemplificó.

Por último, el conductor destacó que no tiene nada que recriminarle a la madre de sus hijos, pese al escándalo. "Yo no tengo un solo reclamo para hacerle a mi mujer", sentenció.