Homenajearon a Mauro Viale en América Tv: La emoción de Jonatan Viale que regresó al canal

Mañana, Mauro Viale cumpliría 74 años y en la emisora América Tv, lo homenajearon con una placa y con el nombramiento con su nombre del estudio 1 de la empresa.

El ciclo fue conducido por Guillermo Andino y en el estudio estuvieron la esposa de Mauro, Leonor, y uno de sus hijos, Jonatan Viale. Además, participaron Daniel Vila, Gabriel Hochbaum, Liliana Parodi, Luis Ventura, Mariano Yezze y Mariano Iúdica.

En el estudio 2 que fue rebautizado con su nombre, Mauro Viale realizó sus grandes éxitos. Además se mostraron algunos clips de Viale en todas sus facetas. Su hijo y su esposa no pudieron contener la emoción, al igual que Luis Ventura y Mariano Iúdica.

"Pido perdón de verdad, es un papelón, iba a decirle a mi mamá que no llore y terminé como un estúpido. Gracias a todos por esto. Yo lo veo a Mariano Yezze y me acuerdo de cuando yo era chiquitito y vos estabas con él en A24 y estábamos horas en la oficina de allá, él producía y producía, era un enfermo, un loco de la producción, y yo tenía 10 años y mamaba todo esto", dijo Jonatan.

Por su parte, Daniel Vila, presidente del Grupo América, enfatizó: "Primero agradecerle a Leonor y Jonatan que hayan venido. Esta idea nació cuando nos enteramos del fallecimiento de Mauro en el directorio se nos ocurrió que esté presente en esta cas más allá de su presencia física. Por eso decidimos ponerle su nombre a este estudio para que esté siempre presente".

Y agregó: "Mauro fue muchas cosas. Como persona, fue intachable, una persona única, correcta. Como padre fue un padre ejemplar, creo, como dice Leonor el fruto cayó cerca del árbol. Como marido, yo los he visto, fue un amante. Amante de Leonor durante 50 años, fue el amor de su vida, me tocó compartir con ellos momentos familiares. Y Mauro como amigo fue uno de esos amigos que no te faltan nunca, que cada vez que lo necesitás están. ¡Y qué decir del periodista! Difícil definirlo porque hizo tantas cosas. Perdón que lo utilice en término pasado, yo creo que la muerte es un hecho inexorable, pero más allá de la muerte lo importante es lo que se deja en vida. Y yo siento que estoy rodeado por Mauro, físicamente rodeado por Mauro pero se vuele en este estudio el olor a Mauro. Un ejemplo profesional, familiar y como amigo".

También Mariano Iúdica y Luis Ventura no pudieron contener sus lágrimas cuando hablaron de Mauro Viale. "Cada vez que entro al canal veo el sillón donde siempre nos cruzábamos con Mauro. Él me decía ´¿Qué tenés?´. Y yo le contaba lo que tenía. Y él siempre me desmentía. ¡Pero no para contradecirme! Lo hacía porque buscaba que yo le cuente más", afirmó Luis.

El clip final y el nuevo estudio Mauro Viale en América Tv

Luego del homenaje final, se destapó la placa que rebautiza al Estudio 1 de América Tv con el nombre de Mauro Viale. La reflexión final de su hijo y de todos los presentes en este merecido homenaje.