El homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en "Masterchef Celebrity": "Recibí una ayuda del cielo"

En su segundo programa grabado tras la muerte de su ex pareja, la participante miró al cielo, lagrimeó y le dedicó su triunfo al astro del fútbol mundial.

Anoche se emitió en Telefe el segundo programa que grabó Claudia Villafañe después del fallecimiento de Diego Maradona.

La participante de "Masterchef Celebrity" debía ganar la gala y una estrella siendo que así se aseguraba seguir directamente en el programa que conduce Santiago del Moro.

Claudia cocinó uno de los mejores pollos fritos de la noche y peleó mano a mano con El Polaco.

LEER TAMBIÉN: Mirtha Legrand respondió con una denuncia penal por el allanamiento en su domicilio

El jurado, pese a la cara seria, la dejó sorprendida: “Esta perfecto, impecable”, le indicó ante el respiro de famosa que se sintió aliviada tras las palabras de Germán Martitegui.

“Es la mejor costra de pollo frito que he comido hasta ahora, me parece que tiene la textura que tiene que tener, está crocante y sabrosa”, agregó.

Claudia Villafañe y El Polaco, debieron esperar la resolución del jurado que tomó la decisión de otorgarle la segunda estrella de la semana.

Finalmente, Claudia se quedó con la estrella y fue allí que se lo dedicó a Diego Maradona.

“No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje... Pero va para...-señalando al cielo- el papá de mis hijas”, expresó la mamá de Dalma y Gianinna.

LEER TAMBIÉN: Resultados toxicológicos completos a las muestras de Diego Maradona: "Detectaron la presencia de psicofármacos"