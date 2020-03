La historia de vida de Horacio Rodríguez, el soldador que conmovió al mundo con su canción

Se llama Horacio Rodríguez. Hoy vive en Villa Lugano pero es oriundo de Misiones. Es cantante y soldador y hoy conmovió a todos con un video que se hizo viral tras cantar con su esposa y sus tres hijos un tema para concientizar a la gente y que no salgan de sus casas.

Horacio hizo una conexión por Skype con "Polémica en el bar" y al comenzar la nota el joven le dijo al conductor del programa, Mariano Iúdica, que lo conoce en persona porque participó en "Soñando por cantar" cuando estuvo en Misiones. "Llegué a la semifinal, yo era el que andaba todo el día con la cámara grabando todo", contó Horacio.

En el estribillo de la canción del cual Horacio reconoció que pertenece a su esposa la autoría de esa parte del tema, la familia arenga: "oh, oh, oh, oh... me quedo en casa porque te quiero".

LEER TAMBIÉN: Jujuy Jiménez aclara: "Con Juan (Martín del Potro) no estamos separados y de hecho..."

Aquí la canción completa del Instagram de Horacio:

Cierto es que Rodríguez le contó a Iúdica que se vino de Misiones en busca de una oportunidad y que pasan la cuarentena en una habitación de 4 x 6 metros.

Además, le manifestó que está sin trabajo y que la cuarentena complica por completo la búsqueda.

En el programa le prometieron una ayuda y él contó que la gente puede comunicarse por Instagram con él. Se lo notaba optimista ante la situación que atraviesa pero contó que sus hijos son los que más padecen el encierro.

LEER TAMBIÉN: La crisis de Barbie Simons tras finalizar la cuarentena y por no poder ver a su abuelo: "Necesito abrazarlo"