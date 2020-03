La historia que sorprendió a Mirtha: quién es Javier, el novio de Marcos Carnevale y con qué otro famoso salió

Marcos Carnevale contó en la mesa del ciclo de Mirtha Legrand que está en pareja hace 9 años con Javier De Nevares. La conductora no lo sabía y la información la sorprendió al aire, se quedó en blanco y preguntó de nuevo al entrevistado el nombre de su novio.

"¿Cómo se llama tu muj...", le consultó Mirtha tras escuchar que el director de cine le decía que estaba en pareja con Javier. "Javier", le replicó Marcos. "¿Javier?", insistió Legrand. "Javier", repitió Carnevale en un intercambio que pareció un paso de comedia que dejó a Mirtha estupefacta.

“Me tomaste de sorpresa. Te prometo que no sabía. No estoy actuando, no sabía”, indicó Legrand y le preguntó entonces: “¿Estás feliz?”. y el cineasta res: “Muy feliz”.

Carnevale también contó que era padre de dos chicos que adoptó con Lily Ann, su anterior pareja con la que estuvo durante 20 años. “Es con quien adoptamos a Simón y a Cristóbal juntos. Nos separamos. Sigue siendo mi gran amiga, gran madre”, dijo.

Con Javier conviven hace bastante tiempo y se llevan muy bien: comparten vacaciones y hasta algunos proyectos laborales. Por ejemplo, Marcos dirigió a su novio en la tira Los ricos no piden permiso, El Trece 2016, las películas Corazón de león, 2013, El fútbol o yo 2017 entre otras.

Muchos antes de estar en pareja con Marcos, el actor supo estar en pareja con otro famosa. Fue nada más y nada menos que el último novio que tuvo Fernando Peña antes de morir.

Esa relación asegura que le cambió la vida, el era un hombre católico que había jugado al rugby en un importante club de clase alta y cuando lo fue a ver una noche a Peña al teatro se enamoró.

En una entrevista tras su muerte Javier contó que conoció al periodista gracias a un amigo en común. Tras la función de la obra de teatro bajaron a verlo al camarín y tres días más tarde Fernando lo llamó para invitarlo a salir.

Casi con orgullo reveló que fue la única pareja que el periodista no hizo pública. Estuvieron juntos más de dos años y aseguró que fue una relación cambiante, ciclotímica pero muy especial en la que se complementaban en todo.

Javier lo sigue recordando y hasta lo hizo público en su cuenta de Instagram donde le dedicó una foto: "Super Peña!! Groso puto lindo!", escribió junto a la imagen.

