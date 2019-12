Los hijos de Natividad Díaz van contra Federico, Julieta y Mariano Bal

El 26 de noviembre pasado falleció Natividad, quien fuera empleada de Carmen Barbieri y quien entró en un litigio judicial por una relación laboral en negro que comenzó en 1990.

Su muerte se produjo dos meses después de que la jueza Silvia Barrionuevo se expida y rechace la querella para que pase a un tribunal doméstico. Sin embargo, la artista salió a reconocer en algunos medios que la querella había terminado y que ella había ganado el juicio. "Es todo mentira de ella (Carmen Barbieri) porque la causa no está terminada porque hay una apelación pendiente y un pedido de pase a tribunal doméstico", le contó a Primiciasya.com el abogado de la familia de Natividad Díaz, Alberto Dominguez.

Cuando Natividad falleció, el abogado de la familia Bal - Barbieri intentó frenar el juicio. "Hice la apelación en la cámara ante la muerte de Santiago Bal, ellos hicieron lo mismo cuando murió Nati para pararme el juicio pero yo informé que presentaba herederos. Entonces cuando murió Bal fui yo y dije que continúe la acción contra Federico, Julieta y Mariano", agregó Dominguez.

"Ella no ganó nada. El juez dijo de que no le cabía ninguna duda de que hubo una relación laboral de más de 26 años. Pero lo que el juez dijo es que no era competente porque había parte del teatro, que seguía cumpliendo tareas domésticas cuando era asistente del teatro, la demanda tenía que ser girada al personal doméstico, lo cual significa que la demanda se la cambia de lugar y va a tener que pagar. Eso es lo que dijo la sentencia. Yo la tengo", enfatizó el abogado de la familia de Natividad.

"Así y todo, la sentencia de esta jueza fue apelada ante la cámara porque está probada la relación laboral en la parte del teatro que no son tareas domésticas. O sea que por más que la cámara de apelaciones diga que tiene que ir a personal doméstico, el juicio lo tiene que pagar, 26 años de indemnización a Natividad por lo dijo la propia jueza que no le cabe ninguna duda que hubo una relación laboral. Con el solo expediente laboral el personal doméstico sacan sentencia. Ella no ganó nada. Tiene perdido este juicio", repitió.

Sobre la actitud de Carmen de salir a informar en algunos medios que había ganado y triunfado la verdad, el abogado sostuvo: "Quiere vender fruta y todos los periodistas le preguntan a ella pero nunca le preguntan al pobre. El juicio sigue no solo contra ella sino contra los hijos de Santiago Bal y estoy presentando a los hijos de Natividad que me están trayendo la partida de nacimiento y certificados de defunción de Natividad porque fueron a tirarle la cenizas de ella a Itatí. Pero lo tiene perdido".

"El juicio no lo ganó claramente lo perdió. No hay ninguna duda de que hubo una relación laboral durante 30 años. Esto pasa a personal doméstico y falta que ellos fallen. La que está encargada es Daiana que es la hija de Natividad que viajó a Paso de los Libres a tirar las cenizas de ella y está trayéndome la partida de defunción de Natividad y las partidas de nacimiento de ella y de sus dos hermanos. Este juicio no terminó ni va a terminar. Si termina es en contra de ella porque no hay duda de que hubo relación laboral. No le pagó a Natividad pero le va a tener que pagar a los hijos. En memoria de Natividad, hasta que no descanse, no voy a frenar hasta hacerla pagar a Barbieri", finalizó.

