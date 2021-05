Los hijos de Jonatan Viale tienen COVID y el periodista permanece aislado

A un día del primer mes del fallecimiento de Mauro Viale, Jonatan Viale debió aislarse y no realizará su programa + Realidad, en La Nación +, porque fue contacto estrecho de un contagiado de COVID y además sus hijos también tienen la enfermedad.

La noticia fue confirmada hoy por Eduardo Feinmann, compañero de trabajo y reemplazante en su franja horaria: "Esperamos no chocarle el programa", dijo Feinmann con ironía.

Jonatan Viale está casado con Micaela Krolovetzky desde 2015 y son padres de Romeo y Rafael. Aparentemente, los nenes se contagiaron de COVID y por tal motivo deberá permanecer aislado.

Recordemos que cuando murió su papá, Mauro Viale, contagiado de COVID y a los tres días de haberse vacunado, Jonatan se tomó una semana para volver a Radio Rivadavia y a La Nación +.

“Mi mamá está... está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”, dijo Jonatan Viale.

El conductor reconoció que “soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ’¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ’¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso. Y me partió”.

“No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo. Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad me... Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía... Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Y sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc... Eso es lo que mejor me hizo”, explicó Jonatan.