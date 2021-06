Los hijos de Georgina Barbarossa no estuvieron en la final de "MasterChef": el motivo

Georgina Barbarossa contó que sus mellizos prefirieron no asistir a la última gala de "MasterChef Celebrity".

Este miércoles, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se enfrentaron en la gran final de "MasterChef Celebrity 2". Como ocurrió en la edición anterior del reality, los participantes recibieron la visita en el estudio de sus afectos cercanos.

Al ver a los invitados, Santiago del Moro se sorprendió porque notó que no estaban los hijos de Georgina, los mellizos Juan y Tomás Lecuna. "¡Faltan tus hijos Georgina1 ¿Dónde están tus hijos?", le preguntó el conductor a la actriz. "Mis hijos son un poco fóbicos a la televisión", explicó la finalista.

"Bueno, pero te bancan desde casa", acotó el anfitrión. "Me recontra bancan. Yo los amo y entiendo que no estén", mencionó Barbarossa, que luego grabó un mensaje especial para sus hijos. "Chicos, gracias por apoyarme siempre y por estar ahí. Gracias por su contención", destacó.

De todos modos, la actriz estuvo acompañada por sus seres queridos. "Están acá mis amigos, Adriana y Héctor, que son mis hermanos del alma, y Lucía, que es mi semillita", describió Georgina mientras ingresaban sus invitados.

Gastón Dalmau, en tanto, contó con el apoyo de sus mejores amigos. "Esta es mi gente, de mi ciudad, de Coronel Suárez. Son mis amigos de la infancia, que son lo más. A lo largo del programa me buscaban recetas, me decían que tenía que hacer, me mandaban cosas", resaltó el actor.

