¿Una de las hijas de Diego Maradona embarazada? La respuesta de Dalma ante el rumor

En la emisión de jueves, en "Fantino a la tarde", América, Marcela Tauro dio a conocer la información que hablaba de que "una de las hijas de Diego Maradona estaría embarazada", sin aclarar si se trataría de Dalma, Gianinna o Jana.

La periodista informó eso al aire y generó rápidamente gran conmoción y sorpresa en sus compañeros. También en las redes sociales el trascendido se replicó rápidamente.

Lo cierto es que horas más tarde, Dalma Maradona se volcó a Twitter para desmentir categóricamente ese rumor.

"Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales! Ni esperar tiempo prudencial ni NADA! Es no y punto!", lanzó furiosa.

Y agregó enérgica la madre de Roma: "INVENTAR EMBARAZOS NO ATRASA??Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal NO ATRASA? Otra violencia que los varones no entenderían nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancármelo!".

