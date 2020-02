Una hija de Steven Spielberg inicia su carrera como actriz porno

Mikaela tiene 23 años y decidió abrir su camino en la industria del cine para adultos. "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo", explicó.

Mikaela, hija del reconocido director de cine Steven Spielberg, se abre camino como actriz porno. La joven tiene 23 años y quiso independizarse metiéndose en la industria del cine para adultos.

Mikaela Spielberg, hija del director de cine y la actriz Kate Capshaw, confesó que se dedicará a la industria del cine erótico, algo que ya le comunicó a sus padres y que ellos tomaron de la mejor manera.

“He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones", sostuvo la joven.

"Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma", indicó al diario The Sun.

Y afirmó: "Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada".