La hija no reconocida de La Mona Jiménez conoció a su abuela

Natalia Taddei es una de las hijas de Carlos "La Mona" Jiménez: las pruebas de ADN confirmaron la relación parental, aunque el cantante cordobés no cambió su relación con ella.

Su historia se hizo pública en 2017 cuando este medio la entrevistó en exclusiva (ver nota completa).

Desde entonces viene peleando por vincularse con el cantante pero ella sostiene que los hijos del cordobés lo tienen alejado de las redes sociales y de la historia de paternidad.

Sin embargo, Natalia pudo tomar contacto con su abuela, la mamá de la Mona Jiménez.

"Yo quería saber de dónde eran mis ancestros pero no quería que me cuenten así que fui a la fuente conocí a unos primos. Ellos rápidamente iniciaron un asado un domingo y fui. Ahí conocí a mi abuela y le lleve un regalito. Pude pintarle las uñas y los labios con el color que le gusta: lila. Me contó muchas cosas que no podría contar pero ella misma de su boca me dijo que era de Salta y que mi abuelo era tucumano. Me lleno el alma", le contó Natalia a Primiciasya.com.

"Fue hace unos meses, ahí me enteré que ella cumple en julio, el mismo día que yo. Entonces supe qué regalarle. A ella le festejaron su cumple en un restó de Córdoba. Pactamos otro encuentro en donde ya la sacaron y le prohibieron que hable conmigo", añadió.

Por último, Natalia afirmó que a su padre le cortaron todo tipo de redes sociales. Que no maneja plata y que no tiene contacto con la gente porque tienen miedo de que le cuenten su historia. "Obstruyeron todo tipo de encuentro", sostuvo.