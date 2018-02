Me desvelé... No puedo dormir de la alegría mezcla con ansiedad que tengo. Dios es muy fiel y no me cabe de duda que mis viejos allá arriba lo deben haber vuelto loco para que me ayude! Vuelvo a la tele. Vuelvo con mi programa y el corazón se me explota. Persevera y triunfarás! pic.twitter.com/RwO1pGtaD3